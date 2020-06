EcoParque de Caieiras recebe mais obras

De acordo com a prefeitura, o paisagismo da entrada e ao redor do lago está sendo finalizada, acompanhando a pista de caminhada. O galpão de artesanato já está pronto e agora segue a construção do restaurante, que está na fase estrutural. Além disso estão sendo feitos dois decks, um em frente ao restaurante e outro em frente ao playground, e academia ao ar livre. Toda a instalação de cercas em volta do Rio Juqueri também já está sendo feita.

O lago, de uma nascente que brota no centro de Caieiras, agora contará com uma grande cascata que também é uma espécie de portal para aqueles que fazem caminhada, sendo possível passar por baixo dela.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, as próximas estruturas a serem construídas são os quiosques com churrasqueira, para o caieirense poder aproveitar o parque ao máximo.