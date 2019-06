Ecoparque começa a ganhar forma em Caieiras

O futuro espaço será implantado em meio ao verde que já existe no local e será adequado para prática de atividades físicas, piqueniques e momentos de descanso.

O Ecoparque terá ainda uma pista de pump track, um centro voltado para a prática de esportes radicais, espaços que vem se espalhando por outras cidades.

Essa semana, o prefeito Gersinho Romero visitou as obras e falou da empolgação de criar uma grande área de lazer para os caieirenses. “Estou visitando diariamente as obras, pois é a ‘menina dos meus olhos’. É a realização que tanto almejo. Vai ser um espaço para o povo caieirense brincar, fazer caminhada, curtir um momento de lazer, além de um grande espaço para atividade física”, declarou. Segundo o administrador público, por ser um grande empreendimento, não será entregue esse ano. “É uma obra grande e não será entregue esse ano, mas tenho certeza que quando for finalizado vai atender um pedido antigo dos moradores que sempre cobraram uma área adequada para lazer na cidade”, definiu.