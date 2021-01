E restaram apenas os vikings…

Alguém, por favor, pode me informar em que parte da conversa eu teria cochilado?! O que teria perdido? Não contradição mais horrorosa, mais gritante do que percebermos um verdadeiro estado de selvageria sendo difundido sob o pretexto de preservar a civilização e afastar a ameaça comunista. Ainda quando, no ocaso da história da civilização, os bárbaros nórdicos empregavam a violência como meio de auto-preservação e conquista de outras nações, há que se considerar o momento de civilização no qual se encontravam, e até mesmo sua mitologia, e os princípios aos quais se encontravam vinculados. Ao menos, tinham coerência.

Dentro de sua crença, observavam seus valores de uma maneira rigorosa. Pensando bem … antes fossem efetivamente vikings… eram somente fanfarrões. Pierrôs inconsequentes embriagados por um momento de insanidade coletiva. É isso. Desprezível.