É possível abater valor do IPVA 2023 com créditos da Nota Fiscal Paulista. Saiba como

Segundo divulgou o governo, o site da Nota Fiscal Paulista atenderá até a data limite de 31 de outubro, mediante cadastro prévio no sistema. Porém, para que a operação seja validada, o veículo deve estar no nome do usuário cadastrado no programa.

Dentre as opções de abatimento, o consumidor poderá utilizar o valor integral ou parcial. Caso, destine mais do que é necessário para a quitação, o dinheiro será restituído na conta da Nota Fiscal Paulista. Os créditos são liberados mensalmente e permanecem à disposição dos consumidores por um ano, a contar da liberação, e podem ser utilizados a qualquer momento dentro desse período.

Neste mês, expiram os valores liberados em outubro do ano passado, e assim sucessivamente. As datas de vencimento variam durante o mês, porém o montante principal expira em 18 de outubro. É possível realizar a transferência até um dia antes.

