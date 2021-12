É hora de planejar metas e traçar diretrizes para 2022

1- Tenha metas reais!

Não adianta traçar metas impossíveis. Defina o tempo que precisa para concluí-las e, se possível, dentro de 12 meses. Não adianta ter como objetivo ser diretor, gerente ou empresário se você nem começou a estudar o mercado e o que compõe este desafio. Seja realista!

2- Faça um plano de ações!

Defina quais são suas metas, aonde quer chegar, o que gostaria de alcançar nos próximos três meses, seis meses e até o final do ano. É importante colocar prazos para cada uma das metas e deixar as anotações visíveis, seja no desktop do computador, no bloco de notas do celular, e inclusive criar alertas para lembrar dos prazos.

3- Desmembre todas as metas!

Para cada uma colocada no papel, é importante responder as perguntas: o quê, quem, quando, onde, como, quanto e por quê. “O quê” lhe dá objetividade e assertividade. “Quem” define parceiros de responsabilidade. “Quando” define e lhe traz a referência temporal, garantindo o timing da execução. “Onde” permite aumentar as chances de estar no lugar certo na hora certa. “Como” lhe traz os meios para executar e o caminho a seguir, o que sempre é algo muito crítico, faz com que você saia do puro sonho e venha para a realidade da execução. “Quanto” permite reservar e avaliar os recursos necessários. E o “Porquê” lhe permitirá trabalhar sua motivação nos momentos difíceis e desafiadores.

4- Revise suas metas com frequência!

A vida muda constantemente e os planos também sofrem essas alterações. Defina um dia do mês para revisar seu planejamento e verifique as etapas executadas, os resultados alcançados e se há necessidade de priorização ou ainda adaptação. Essa avaliação periódica é essencial para o sucesso do planejamento: é preciso avaliar constantemente se a direção, a velocidade e qualidade da execução estão corretos.

5- Tenha prazos e indicadores!

Os prazos precisam ser definidos com análise realista das possibilidades diárias, e avaliados também mês-a-mês. IMPORTANTE: Em caso de etapas mais críticas do planejamento, o acompanhamento deve ser semanal ou até mesmo diário.

6- Autoconhecimento!

Conhecer suas potencialidades, pontos a melhorar, as oportunidades e as ameaças, é essencial para o sucesso, tanto na vida pessoal quanto na carreira. Caso não consiga identificar essas questões, busque ajuda profissional: seja em uma terapia, ou em testes de aptidões e vocação.

7- Esteja preparado!

Educação é essencial para crescimento. Adquirir conhecimento, seja em cursos rápidos, graduação, pós-graduação, ou módulos específicos, ou ainda formação internacional, conforme as necessidades de cada profissional e de cada planejamento, é de suma importância para o sucesso. Hoje, além das formações profissionais, existem inúmeros cursos de educação à distância, que podem ser feitos a qualquer hora ou lugar. Não deixe de aprender, jamais!

8- Atualize-se!

Conheça as ferramentas digitais que podem potencializar sua carreira! A tecnologia deixou de ser opção, virou diferencial competitivo real. Perfil nas redes sociais profissionais, coerência entre o perfil digital e do mundo real, utilização de novas ferramentas para potencializar seu currículo, desenvolver competências, fazer networking e identificar oportunidades hoje são os grandes responsáveis pelo sucesso em escala de empreendedores e profissionais de mercado.

Weiler lembra que planejar vai muito além de sonhar. “O sonho que não tem planejamento existe apenas dentro de cada um. Para realizar, é preciso dedicação, esforço, pesquisa, estudo e muita vontade”, alerta. A pesquisa Global Digital Overview 2020, feita pelo site We Are Social em parceria com o Hootsuite aponta que em média, cada usuário fica 2 horas e 24 minutos por dia nas redes sociais. “Se esse tempo for usado com foco nas suas metas, é bem provável que a conclusão delas aconteça muito antes do planejamento”, alerta.