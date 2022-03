Aqui no Brasil, o reajuste da gasolina, diesel e gás de cozinha é apenas um dos prejuízos que teremos de arcar. Claro que a guerra lá na Europa não é a principal culpada, nesse caso. Porém, só agravou o que já era ruim.

É fácil mandar a conta para o povo pagar. Mas nessa toada, enquanto não sai uma mudança na política de reajustes dos combustíveis, quem paga por tudo isso é a população com danos, preços mais caros e é claro, bancando a perda da Petrobras. Afinal, esse dinheiro tem de sair de algum lugar que não o bolso deles.

Na verdade, a realidade de hoje nada mais é que um reflexo do que foi feito lá atrás pelos petistas que hoje saem as ruas como nada tivesse acontecido e cantando de galo com as eleições que estão por vir, proclamando a inocência de um ex-presidente que matou o Brasil.

Por conta do que aconteceu, esse reajuste do combustível, controlado pela Petrobrás sem que ninguém possa abrir a boca, se tornou uma imposição e não uma suposição. Uma verdade sem contestação em que, mais uma vez, o povo paga a conta.

Foram eles que emprestaram dinheiro para os outros países e perdoaram a dívida, absorvendo os problemas das outras nações, enquanto aqui, brasileiros passavam fome. A conta chegou e sufocou os brasileiros. Basta sair para comprar alimentos, abastecer o veículo ou adquirir qualquer outro produto. Sim, os impostos estão embutidos em tudo e eles são altos e assustadores. Portanto, quem já está pagando é quem compra, ou seja, todos nós, até por que, não dá para ficar sem comer.

O mais engraçado, para não dizer trágico em toda essa história, é que sempre sobra para o cidadão, financiador disso tudo. O mesmo que espera ter o retorno em benefícios com o pagamento de impostos, mas morre sem ver a contrapartida.

Como somos ‘reféns’, resta apoiar aqueles que estão tentando fazer algo de relevante para o Brasil, ainda que haja quem esteja dando um jeito de tirar o foco do que é certo para idolatrar bandidos comprovadamente culpados que levam a estrela da vergonha no peito negligenciando aqueles que os colocaram no poder. E, como diz a Globo, a culpa é do Bolsonaro que lá traz, avisou que a economia não sobreviveria.