DZI Bando no Burlesque Paris 6

Era o Dzi Croquetes que estreou em 1972 no espetáculo “Gente Computada Igual a Você” trazendo monólogos alternados entre números de dança, teatro, humor e androgenia. Perseguido pela ditadura o grupo se exilou em Paris encerrando atividades em 1976. Passados 45 anos de sua fundação a irreverência dos Croquetes está de volta agora em forma de banda.

Ideia do gaúcho Ciro Barcelos, um dos integrantes originais do grupo, a Dzi Bando faz apresentação única Burlesque Paris 6 no próximo dia 17 de outubro. O momento é auspicioso, pois Barcelos também celebra 50 anos de carreira totalmente dedicados ao teatro.

Neste novo espetáculo o gaúcho e cinco músicos/atores, cantam, dançam e interpretam, alternando-se nos instrumentos. Ciro Barcelos também conta sua experiência vivida no Dzi Croquetes desde os dezoito anos. Fala dos contatos travados com artistas como Elis Regina, Gal Costa, Caetano Veloso, Lennie Dale, Mick Jagger, Lisa Minneli e David Bowie. Uma apresentação que diverte e emociona por seu aspecto histórico e cultural. Diversos ritmos estão no espetáculo indo do rock ao samba passando pelo chorinho, bossa jazz e toques de modernidade com cyber e afro punk.

Outro aspecto importante é o cuidado especial no figurino o que dá mais brilho ao show. Agora a cereja do bolo é mesma a participação pontual de grandes nomes. Já dividiram o palco com a Dzi Bando, entre outros, Ney Matogrosso, Filipe Catto, Simone, a soprano Laura de Souza e Carmen Talegona, grande artista internacional da dança flamenca. Imperdível.

Serviço

Dzi Bando

Dia 17 de outubro – Quarta-feira,

21 horas

Paris Burlesque 6 Music Hall e Bistrô

Rua Augusta, 2823 – São Paulo

Sem Taxa de Conveniência

Preço único: R$ 70,00

Inf: www.ingressorapido.com.br