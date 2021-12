Durian, exótico e saudável

Na medicina popular é indicada para o bom funcionamento do intestino, no aumento da resistência do organismo a agentes infecciosos, no controle da pressão arterial e dos batimentos cardíacos e para facilitar a digestão.

Também é fonte de aminoácidos essenciais, como o triptofano, que no corpo metaboliza-se em serotonina e melatonina, neurotransmissores que atuam na indução do sono e no tratamento de epilepsias.

Em todos os casos, pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso do durian para fins medicinais.