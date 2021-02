Dupla sensação do sertanejo

Juntos desde 2013 e conhecidos como “a dupla simpatia do Brasil” os rapazes tinham carreiras sólidas antes de juntar forças. Xandi, talentoso tecladista e produtor musical integrou as bandas dos programas Raul Gil e do Especial Sertanejo, comandando por Marcelo Costa.

Como instrumentista gravou em discos das duplas Edson & Hudson, Felipe & Falcão, Bruno & Marrone e Marcos & Belluti. Por sua vez, Lennon começou a carreira adolescente tendo formado dupla no início dos anos 2000 com João Lukas obtendo sucesso nacional e parcerias com nomes consagrados do sertanejo. Ou seja, os caras têm pedigree e trabalhar juntos foi uma jogada de mestre. Agora Xandi e Lennon vão consolidando seus nomes entre as grandes duplas do Brasil. “Queremos cantar e encantar. O contato com o público nos deixa extasiados, não há como não sorrir ou não querer ficar perto de quem nos prestigia com tanto carinho”, dizem.

Lançando singles e clipes regularmente os rapazes esperam o fim da pandemia pra sentir o calor dos fãs. Duas canções, “Nananinanão” e “364 dias” estão disponíveis nas redes sociais para mostrar o quanto Xandi e Lennon estão ai pra mostrar talento e empatia.