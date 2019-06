Dupla foi presa pela Polícia Militar com várias armas em Mairiporã

A ocorrência teve início quando os policiais faziam patrulhamento pela Estrada da Santa Inês e dois ocupantes em um Palio com placas de Carapicuíba, SP, tentaram fugir ao avistarem a viatura. Mas eles acabaram encurralados em uma via sem saída e bateram o veículo.

No porta-malas do carro foram encontrados um fuzil calibre .556 com três carregadores e 90 munições, uma calibre 12, uma pistola .40 com 4 munições e um colete balístico.

Aos PMs, os abordados informaram que iriam entregar o armamento a um desconhecido que os aguardavam em um posto de combustíveis em Mairiporã e que receberiam R$ 1.000,00 pelo serviço.

Os indivíduos receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Mairiporã onde a delegada de plantão ratificou a ação.