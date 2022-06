Duas vidas, um amor e muito respeito

Aficionados pelo ramo gastronômico, Roberto Molinari, 50 anos, pai de 4 filhos, e Priscila Hernandez, 41 anos, mamãe de 2 meninas, estão à frente do Capitão 47 e contam com carinho os momentos de amor que mantêm o casal unido e cada vez mais apaixonado. “Somos namorados, casados e apaixonados há 9 anos. Já nos conhecemos a bastante tempo, mas nossa história de amor teve início em 2013, após encontros por coincidência, destino, causalidade”, disse Priscila.

A união deles, além de fortalecer os negócios, gerou frutos. “Eu e o Beto nunca largamos as mãos um do outro. Sempre unidos e com sabedoria atravessamos e alcançamos nossas metas. Mas nada mais especial que nossas filhas. Em 2015, nasceu nossa flor mais bela Miranda Hernandez Molinari, hoje com 7 anos, e em 2020, veio nossa princesa, Lisa, hoje com 2 aninhos”, destacou.

Como toda história de amor tem seus perrengues, Priscila também sofreu com a chegada da pandemia do coronavírus. “Estava grávida e meu comercio fechado. Como a maioria das pessoas, não sabíamos o que fazer e iniciamos nossa batalha. Portas se abriram e, em dezembro de 2020, inauguramos nosso amado Capitão 47, fruto de muito amor e competência”, relatou.

Segundo ela, o amor e respeito entre eles deram força para enfrentar essa triste fase. “O Beto é o maior responsável por cada detalhe desse empreendimento. Com toda competência e dominador do ramo de gastronomia, levantou a bandeira e atravessou toda essa fase triste da história do mundo com vitória. Com amor, gratidão e respeito ao próximo os sonhos viram realidade. Assim é a nossa vida, cheia de bênçãos cheia de amor e respeito”, falou Priscila, emocionada ao relatar a história de amor com seu esposo por quem tem um carinho enorme. “Posso afirmar que essa união também se tornou a construção de nossas vidas”, finaliza.

