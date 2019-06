Duas pessoas foram atropeladas na Rodovia SP-332 em Caieiras

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência nº 1961/2019, as vítimas caminhavam às margens da pista quando foram atingidas pelo motorista de um Palio que à polícia alegou ter perdido o controle da direção do veículo ao tentar fazer uma curva. Após atropelar os dois, o carro atravessou a pista e parou em um barranco.

As duas pessoas atropeladas, uma mulher de 19 anos e um adolescente de 17, foram socorridos pela equipe do Saur, Serviço de Atendimento de Urgência, de Caieiras, ao pronto-socorro da cidade. O menor foi levado desacordado em estado grave. A mulher sofreu apenas ferimentos leves. Não há novas informações sobre as vítimas que moram no Jardim Marcelino, em Caieiras.