Drive-thru de vacinação começa a ser encerrado em alguns municípios

Cerca de 75% da população já completou o ciclo de vacinação contra a Covid-19 em Franco da Rocha. Por essa razão, a demanda diminuiu e a atividade será encerrada em 31 de outubro. Até essa data é ainda é possível se vacina nos seguintes horários: de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h e aos finais de semana, das 9h às 15h.

A imunização continua, de maneira independente, nas unidades básicas de saúde do município.

Em Caieiras, o drive-thru foi encerrado no Centro Cultural e no estacionamento da escola Mário Toledo, em Laranjeiras. Porém, continua sendo realizado no Teatro Municipal, na Avenida Marcelino Bressiani, 178, Jardim Marcelino.

A imunização continua nos postos de saúde. Até a terça-feira, 26, cerca de 65 mil pessoas tinham sido imunizadas com a segunda dose ou dose única, divulgou a prefeitura.

Procure a UBS mais próxima de sua casa para tomar sua vacina.