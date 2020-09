Drive-in das Américas apresenta These Days

Em tempos de pandemia, que paralisou todas as atividades artísticas, as apresentações drive-in se tornaram uma ótima opção para quem tá abstinente de cultura.

A These Days, é considerada um dos melhores grupos tributo aos americanos do Bon Jovi, sendo liderada pelo guitarrista e produtor Carlos Cassim.

A fidelidade em reproduzir no palco o Jon Bon Jovi impressiona pela riqueza dos detalhes. Na estrada há 15 anos a These Days é formada por músicos talentosos que mais que gostar dos gringos têm verdadeira devoção.

Para ter uma ideia Cassim e companhia possuem mais de 800 DVDs ao vivo de todas as fases da banda e da carreira solo de Jon Bon Jovi. Tudo isso para que os integrantes da These Days possam copiar todos os gestos, movimentos, indumentária e claro a música dos americanos.

Nesta década e meia de trajetória a These Days conseguiu alguns feitos notáveis como ter realizado mais de mil shows por todo o Brasil e ter tocado em festivais para 30 mil pessoas.

Um dos momentos inesquecíveis para Carlos Cassim rolou em setembro de 2017 quando num evento para fãs no Rock In Rio ele conheceu pessoalmente todos os integrantes do Bon Jovi.

O tecladista da These Days, Rafael Dentini, diz tudo o que não conseguem encontrar para vender eles mandam fazer de forma personalizada. “Desde um simples colar até o icônico violão Ovation de dois braços de Richie Sambora”, atesta o tecladista.

No repertório dos caras, claro que estão os maiores clássicos do Bon Jovi como “I’ll Be There For You’, “Always”, “You Give Love a Bad Name”, “Keep the Faith”, “Livin on a Prayer” e “Runaway”.

Finalizando é importante frisar que todos os protocolos sanitários são respeitados. Durante as apresentações os carros ficam a uma distância segura um do outro com o som sintonizado numa frequência de rádio específica para o evento. Além disso o show também é transmitido no telão de 14x8m propiciando visão geral do que rola no palco. Imperdível.

Serviço

Drive-In das Américas Classic Rock

These Days – Tributo ao Bon Jovi

Dia: 19 de setembro – 21 horas

Local: Estacionamento do Espaço das Américas

R. Tagipuru, 795 – Barra Funda – SP

Classificação: Livre

Capacidade: 140 carros

Ingressos: https://goo.gl/xgibPV