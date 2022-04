Dr. Sin grava acústico no J. Safra

Ao longo das três últimas décadas o Dr. Sin cravou o nome entre os grandes do metal nacional com músicas extremamente bem trabalhadas em arranjos grandiosos e letras elaboradas. A partir de “Emotional Catastrophe”, muito veiculada na MTV o trio paulistano arregimentou fãs e se apresentou nos maiores festivais do mundo. Como não mencionar os shows no Rock In Rio, Monsters of Rock, Live N Louder e M2000.

Conferi os caras ao vivo algumas vezes no Centro Cultural São Paulo e garanto que é show de prima. O grupo é norteado pelo profissionalismo.

Para ter uma ideia do peso (sem trocadilhos) e importância dos caras basta ver a lista de lendas do rock com quem já dividiram o palco: AC/DC, Bon Jovi, Kiss, Black Sabbath, Dio, Scorpions, Pantera, Ian Gillan e Glenn Hughes. Ou seja, não estão pra brincadeira.

Os shows acontecem na sexta-feira (6 de maio) e no sábado (7) no simpático palco do Safra que é perfeito para receber shows acústicos.

Claro que num momento tão emblemático não poderiam faltar amigos e convidados especiais. Rafael Bittencourt (Angra), Edu Ardanuy (guitarrista fundador do Dr.Sin) e a cantora Juliana D’Agostini prometem tornar a gravação do DVD ainda mais empolgante.

Os shows devem levar o público às lágrimas, pois o trio já está emocionado desde agora. “Já nos ensaios e pré-produção nos tem arrancado arrepios e lágrimas”, diz o batera Ivan Busic.

Emoção não faltará, pois estamos diante de um dos maiores patrimônios do metal brasuca. Imperdível

SERVIÇO

DR. SIN

Gravação do DVD acústico

Quando: Dia 6 de maio – Sexta-feira – 21h30

Dia 7 de maio – sábado -21h

Onde: Teatro J. Safra

Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo

Ingressos a partir de R$ 80,00

Inf: (11) 3611-3042