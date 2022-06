Dr. Panelli celebra volta da Guarda Mirim pedida em 2013

“É algo a ser celebrado e talvez seja um dos dias mais felizes do meu mandato como vereador. Em particular, lutava por isso desde 2013, quando apresentei indicação (047/2013) nesta direção. A Guarda Mirim faz parte da história do município e uma pena ter acabado. Mas o prefeito Lagoinha retomou e lançou um processo seletivo. É um projeto sensacional e maravilhoso. Que bom ter sido retomado”, disse Dr. Panelli.

*Conteúdo retirado da página do vereador nas redes sociais

