Dr. Gilberto traz dicas para evitar o reumatismo

No artigo da semana, Dr Gilberto Rodrigues, da Clínica Madu, explica um pouco sobre o reumatismo que é causado pelo acumulo de ácido úrico no metabolismo no ser humano. Trata-se de uma doença do tecido conjuntivo, cujos sintomas são dor e rigidez de destaque de alguma estrutura musculoesquelética.