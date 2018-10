Dr. Gilberto destaca a importância do autoexame

A história deste tema remete à última década do século 1920, quando o laço cor-de-rosa, foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e distribuído aos participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York, em 1990 e, desde então, promovida anualmente.

Dr. Gilberto Rodriguez, especialista em medicina tradicional chinesa e acupuntura, além de apoiar a iniciativa, faz questão de lembrar que a prevenção não pode ser esquecida e destaca o autoexame como fundamental.

“As pessoas devem se amar acima de tudo, então esteja consciente sobre a importância do autoexame como a prevenção contra o câncer de mama e outras doenças que podem prejudicar sua vida”, destaca.

O especialista alerta para alterações no corpo que devem ser observadas. “O autoexame permite perceber alterações nas mamas. Frente a qualquer sinal de alarme, procure um mastologista, médico especialista em mamas.

O procedimento deve ser realizado uma vez a cada mês, na semana seguinte ao término da menstruação. As mulheres que não menstruam devem determinar um dia específico para repetir o autoexame todo o mês”, atenuou Dr. Gilberto.