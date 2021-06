Doses da vida

As razões, cada um têm a sua, porém não podemos vacilar. Se o combate ao coronavírus depende unicamente da imunização, devemos nos esforçar e, se for o caso, ajudar o próximo a receber a segunda dose, seguindo as orientações do Ministério da Saúde.

Estamos perto da triste marca de 500 mil mortos pela doença e só com mais de 80% da população vacinada é possível começar a colocar fim nessa pandemia que ainda causa muita tristeza pelos quatro cantos do Brasil.

Passou da hora de evitar que a política interceda nesse momento. Não importa quem saiu na frente, quem é contra ou quem falhou na busca pela imunização que começou tarde por aqui, mas hoje está a disposição de boa parte dos brasileiros.

Em meio a falta de preocupação dos mais jovens que pouco colaboram para dar um fim nessa situação, boas notícias surgiram nas últimas semanas com a antecipação do calendário de vacinação. Mas não podemos esquecer que para estar completamente imunizados é necessário tomar as duas doses, já que uma única dose pode não gerar a maturidade e memória imunológica para que o indivíduo fique protegido da Covid-19.

Nosso povo não pode hesitar e baixar a guarda agora. Todos os imunizantes disponíveis no Brasil são eficazes e não precisa escolher a marca da vacina que pretende tomar. É hora de arregaçar as mangas e tomar as picadas que salvam a sua vida e a do próximo.

Se por um motivo ou outro você não recebeu a segunda dose, procure o posto de saúde mais próximo de sua residência e cobre. Nesse momento é um ato mais que indispensável para que tudo possa voltar ao normal. E não se esqueça, não é hora de relaxar. Portanto, continue usando máscara e tomando os cuidados necessários.