Doses circenses sem moderação

Foto: Alberto Leandro

Palhaço Fonso realiza números de circo e magia para toda a família

Neste domingo, 19 de maio, o Teatro J. Safra recebe o espetáculo “Fonsera”, com o palhaço Fonso, personagem criado pelo ator, manipulador de bonecos e mágico Dario França.

A apresentação única integra o “Projeto Domingo”, a qual levará para o palco da zona oeste paulistana números de mágica, ventriloquia e manipulação em doses generosas para todas as idades.

França se profissionalizou pelo Programa de Formação de Palhaço para Jovens dos Doutores da Alegria, e objetiva levar ao público as artes circenses cada vez mais raras.

O palhaço Fonso é inspirando nos grandes mestres Piolin (Abelardo Pinto 1897-1973) e Carequinha (George Savalla Gomes 1915-2006) primando pela criatividade cômica, utilizando bordões hilários e grande capacidade de atuar em diferentes palcos.

No J. Safra Fonso munido de grande poder de entretenimento leva todos ao seu mundo no qual desenhos falam, pessoas se transformam em bonecos, além das mágicas incríveis. Mesmo quando não dão certo os erros dialogam com o universo da palhaçaria.

Durante quase uma hora o público viaja na magia circense do palhaço Fonso. Recomendado.

SERVIÇO

“Fonsera”

Direção: Marcelo Marcon

Artista: Dario França

Data: 19 de maio, 11 horas

Duração: 50 minutos

Classificação: livre

Ingressos: R$ 10,00

Compras online: https://www.eventim.com.br/artist/fonzera-magica-ventriloquia/?affiliate=JSA

Bilheteria

Quartas e quintas – 14 às 21 horas

Sextas, Sábados e Domingos – 14h até o horário dos espetáculos

Telefone da bilheteria: (11) 3611-3042

Teatro J. Safra | 627 lugares

Endereço: Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Telefone: (11) 3611 3042 e 3611 2561

Abertura da casa: 2 horas antes de cada horário de espetáculo, com serviço de lounge-bar no saguão do Teatro.

Acessibilidade para deficiente físico

Estacionamento: Valet Service (Estacionamento próprio do Teatro) – R$ 30,00