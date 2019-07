Domingo é dia de circuito cultural no Morro Doce

O projeto proporciona a ocupação urbana dos moradores do entorno, potencializando os artistas do território e fornecendo gratuitamente a arte e cultura para pessoas que possuem pouco ou nenhum acesso às linguagens artísticas, promovendo cultura e arte de forma democrática e acessível, estabelecendo uma relação com o público de apoio mútuo, reconhecendo o talento da comunidade.

A iniciativa chega para evitar que espaços públicos, sem nenhuma atividade e, alguns abandonados pelo poder público, sejam ocupados pela criminalidade.

serviço

Circuito Ramp Cultural

Local: Praça da Cultura – Rua Ricardo Dalton, s/n Morro Doce, São Paulo

Quando: 28 de julho de 2019

Artistas voluntários: Baque das Manas, Aryani Marciano, Makani, Categóricos, Rafa Kiq, Cria, Chica, Batalha da 16, Guetto Verde Sistema de Som, entre outros.