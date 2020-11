Domingo (15) é dia de eleições municipais

Embora seja uma informação técnica, o eleitor deve saber que este ano não existirá a coligação para o cargo de vereador. Portanto, a contagem de votos será um pouco diferente das eleições anteriores. Na eleição proporcional, é o partido que recebe as vagas e não o candidato. Agora, quem pleiteia uma vaga nas câmaras municiais terá de disputar a eleição em chapa única dentro do partido. Essa mudança evitará, em partes, o fato de alguns candidatos com muitos votos não se elegerem e outros, com poucos votos, serem eleitos.

Apesar da proibição de coligações para esses cargos, a emenda diz que os partidos ainda podem se unir em chapas para disputar os cargos majoritários, como o de prefeito, por exemplo.

Protocolos sanitários

As eleições municipais deste ano serão acompanhadas de vários protocolos sanitários em razão do coronavírus.

O uso de máscara e de álcool em gel vai ser obrigatório para mesários e eleitores. A biometria, adotada em 2018, não será usada em 2020. O TSE recomenda que cada eleitor leve a própria caneta para assinar antes de votar. A urna eletrônica não vai ser higienizada. A higienização deve ser feita pelo próprio eleitor.

Outro objetivo é evitar ao máximo o contato físico. Cada mesário vai receber três máscaras descartáveis e “face shield”. Dessa vez, o título de eleitor não vai ser entregue pelo eleitor, apenas exibido. O mesário pode pedir para que ele abaixe rapidamente a máscara para identificação. Já o comprovante de votação vai ser entregue apenas para quem pedir.

O Tribunal Superior Eleitoral confirmou que a votação vai começar uma hora mais cedo, às sete da manhã. As três primeiras horas vão ser destinadas preferencialmente aos idosos que fazem parte do grupo de risco. Mesmo com a medida, o horário não é exclusivo e a votação vai estar aberta a todos os eleitores.

De acordo com o TSE, é recomendável que pessoas com febre no dia da votação com que tiverem sido diagnosticadas com Covid-19 até 14 dias antes, não votem. As eleições estão marcadas para o dia 15 de novembro.

Ordem de votação

Na hora da votação, o eleitor deverá escolher, na urna eletrônica, primeiro um candidato ao cargo de vereador. O próximo passo é selecionar o seu candidato ao cargo de prefeito.

Os concorrentes a uma vaga nas câmaras municipais dos 5.568 municípios serão identificados por um número de cinco dígitos. Já os candidatos ao cargo de prefeito são registrados na urna com dois dígitos.