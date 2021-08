Dois dias de agonia e comoção no Parque Estadual do Juquery

As chamas foram totalmente controladas na madrugada de terça-feira, 24, e apesar do cenário de destruição, quem participou do combate ao fogo, seja por convocação ou voluntariamente, celebrou por ter feito o que pode para contribuir.

Desde que o fogo teve início, ao que tudo indica provocado pela queda de um balão, a cada atualização a cena que se via era de destruição do cerrado, consternações eram manifestadas pelas redes sociais.

De acordo com a prefeitura de Franco da Rocha, cerca de 80% da área do parque foi destruída pelo incêndio o que representa cerca de 1.600 dos 2 mil hectares que abrangem a área da última reserva do Cerrado na região metropolitana de São Paulo.

O jornal Regional News conversou com Adriano Udvari, também conhecido como ‘Soninho’, atualmente coordenador do SAUR, que foi convocado pela prefeitura de Caieiras e liderou um grupo de amigos e funcionários de várias secretarias municipais. Ele contou o que viu e como atuou para ajudar os bombeiros no combate às chamas.

“Eu agradeço a oportunidade de ser procurado pelo jornal e começo destacando a atuação de todos que participaram desta ação. Eu fui indicado a liderar essa força-tarefa, mas o mérito é da equipe, fundamental nesse trabalho que foi árduo, triste, mas ao mesmo tempo gratificante”, disse Soninho.

Segundo Adriano, uma das primeiras ações foi confeccionar abafadores, também conhecido como vassoura de bruxa, que não tinha para todos. “Com bambu, mangueiras de hidrantes inutilizadas e arames, confeccionamos mais de 30 abafadores em uma hora. Como a ajuda do caminhão-pipa fomos para o Parque”, declarou.

Já na área, Adriano compartilhou o que presenciou. “É o segundo ano que enfrento um incêndio grande no parque, mas desta vez a destruição foi maior. Foi uma mistura de sensações ao ver a flora sendo consumida pelo fogo e fauna pedindo socorro. Nos deparamos com muitos animais mortos e cenas de pássaros tentando voltar para os ninhos na tentativa de salvar os filhotes. Às vezes me sentia impotente, porém buscava força para continuar”, relatou Soninho.

Ele também falou das labaredas que assustavam. “Algumas chegavam a mais de 3 metros de altura. O vento jogava o fogo para cima dos brigadistas. Um verdadeiro desastre ecológico. Nem sempre estamos preparados para uma cena como essa. Infelizmente vai demorar anos para recuperar o que foi destruído”, concluiu.

Baloeiros foram presos, mas liberados

Após denúncia anônima, sete baloeiros foram detidos na noite de domingo, 22, em Franco da Rocha, pela Guarda Municipal. Eles foram localizados na estrada Ettore Palma

O grupo foi levado para a delegacia. À polícia, um deles assumiu ser dono do balão e foi liberado após pagar fiança de R$ 3 mil. Outros seis foram ouvidos como testemunhas. O material usado para soltar balões foi apreendido.

GCM faz desabafo

Em vídeo publicado nas redes sociais, o GCM Adelson Oliveira, fez um desabafo comovente e falou dos prejuízos. Segundo palavras dele, as equipes também foram vítimas do fogo provocado pelo balão. “Olha o que o que o criminoso de um baloeiro conseguiu fazer mais uma vez com a riqueza que a gente tem no nosso município… Mais de cinco horas aqui, exausto… Muitos colegas aqui não aguentaram, sentiram mal e desmaiaram. Foram reanimados e estão lá de novo”.

Adelson Oliveira chorou ao falar do incêndio e da impossibilidade dos brigadistas em ajudar os animais presos entre as chamas. “O que mais dói é que daqui a gente ouve o grito dos bichinhos lá embaixo, pedindo socorro, e a gente não consegue ajudar. A gente não pode entrar lá para salvar o bicho, senão a gente morre queimado”.

Mobilização

O incêndio se concentrou na área do Parque dentro de Franco da Rocha, mas prefeituras de toda região se mobilizaram em ajudar os bombeiros que lideraram os trabalhos com o auxílio do helicóptero Águia da Polícia Militar.

Caieiras mandou uma equipe da Defesa Civil e demais voluntários de outras secretarias para ajudar no combate ao fogo.

O poder público franco-rochense disponibilizou vários homens da Guarda Civil Municipal, e também da Defesa Civil.

A prefeitura de Francisco Morato enviou uma equipe da Coordenadoria de Defesa Civil. O mesmo ocorre com Mairiporã que convocou agentes da Defesa Civil e da GCM Ambiental.

Veterinários de várias cidades também estiveram no local e ajudaram na recuperação dos animais que foram resgatados. Muitos, porém, morreram.

Muitos moradores de Caieiras, Franco da Rocha e demais municípios se mobilizaram e conseguiram arrecadar fardos de água, isotônico e lanches que foram encaminhados ao Parque e distribuídos aos envolvidos no combate ao incêndio.

Colaboradores voluntários

A assessoria de imprensa da Essencis registrou o envio de caminhões pipas, 4 brigadistas e com a doação de 1.200 isotônicos e 1.500 barrinhas de cereais.

Apesar de ter dito que colaborou, nenhum dos brigadistas ou voluntários afirmaram não terem visto ninguém da Melhoramentos.