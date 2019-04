Acidentes foram registrados em Caieiras. Pista molhada pode ter sido a causa

Um deles aconteceu próximo ao trevo do Morro Grande sentido Caieiras. O motorista perdeu o controle da direção do veículo após rodar na pista, que está molhada, e colidir contra uma árvore. Uma faixa da via Perimetral está interditada.

No outro, um carro capotou na Avenida Olindo Dartora. O tempo chuvoso requer atenção redobrada dos motoristas. Nos dois casos, ninguém se feriu.