Documentário sobre os Racionais MC’s ganha data de estreia na Netflix

Com direção de Juliana Vicente, a produção explora a trajetória do grupo formado por Mano Brown, KL Jay, Ice Blue e Edi Rock. Considerado o grupo mais influente do rap nacional, os Racionais MC’s já somam mais de 30 anos de carreira.

O documentário contará com entrevistas e imagens exclusivas e mostrará como foi formado o grupo e a ascensão dos músicos, que começaram se apresentando nas ruas de São Paulo.

Antes de chegar aos assinantes da Netflix, a produção será exibida no dia 31 de outubro na 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, na Cinemateca Brasileira.

*Com informações da Jovem Pan

