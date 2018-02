Doação de sangue, faça parte desse movimento que salva vidas

Em virtude das estratégias de ampliação da vacinação contra a febre amarela no Estado, as pessoas recém-vacinadas devem aguardar pelo menos quatro semanas para doar sangue, a partir da data de vacinação. As pessoas que já se imunizaram em anos anteriores podem fazer a doação, respeitando-se as diretrizes do Ministério da Saúde. Aos que precisam tomar a vacina contra a febre amarela a dica é fazer a doação antes de comparecer a uma unidade de imunização.

Carnaval

Neste período de pré-carnaval a coleta de sangue também registra baixa significativa. Por conta disso, as reservas da Fundação Pró-Sangue encontram-se em situação crítica.

Atualmente, os tipos A+, A-, AB+, AB- e B- estão com estoque em crítico, ou seja, em condições de abastecer os hospitais por apenas dois dias. Já os tipos O +, O- e B+ estão em nível emergencial, isto é, com o suprimento para apenas um dia.

A importância de doar sangue

Todos os dias existem muitos procedimentos e os tratamentos médicos que precisam das doações de sangue para serem realizados. As doações de sangue salvam vidas em casos de emergência e são essenciais para pessoas que precisam de tratamentos em longo prazo.

Quem pode doar?

Para doar sangue basta estar em boas condições de saúde,comparecer alimentado ao posto de coleta, ter entre 16 e 69 anos (para menores,consultar site Secretaria da Saúde), pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original com foto recente, que permita a identificação do candidato.

Você terá que responder a algumas perguntas sobre a saúde geral e será realizada uma análise de sangue rápida. Isso é para garantir que não há nenhum perigo nem para o doador nem para o possível receptor de sangue.

É recomendável evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes. Se a pessoa estiver com gripe ou resfriado, não deve doar temporariamente. Mesmo que tenha se recuperado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apta à doação. Outros impedimentos poderão ser identificados durante a entrevista de triagem, no dia da doação. Para tanto, basta acessar o site da Pró-Sangue e consultar os pré-requisitos de doação.

Quem não pode doar sangue?

Antes da doação de sangue, é necessário preencher um formulário de verificação de saúde do doador que é confidencial. Este tenta assegurar que o sangue seja adequado para a doação.

Você não pode doar sangue se:

Teve uma doença grave ou cirurgia de grande porte no passado.

Se você já teve um tratamento dental complicado (é seguro doar sangue 24 horas depois de ter uma obturação ou 7 dias após uma extração simples).

Você esteve recentemente em contato com alguma doença infecciosa.

Você recebeu determinadas vacinas nas últimas 4 semanas.

Estiver tomando antibióticos.

Você está grávida ou deu à luz nos últimos 6 meses.

Você já teve hepatite A ou icterícia nos últimos 12 meses.

Você fez uma tatuagem, uma maquiagem semi-permanente ou qualquer tipo de perfuração corporal nos últimos 4 meses.

Um membro próximo da família teve a doença de Creutzfeldt-Jakob (CJD).

Usa drogas.

Tem hemofilia.

Já teve HIV,hepatite C, sífilis ou vírus linfotrópico T humano (HTLV).

Posto Clínicas

O posto Clínicas da Pró-Sangue fica na Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155, 1º andar, a 200 metros da estação Clínicas do Metrô. A unidade atende das 7h às 18 h de segunda a sexta; das 8h às 17h nos sábados, feriados e pontes; e das 8h às 13h, nos 1º e 3º domingos de cada mês. Aos sábados, o atendimento está limitado a 380 candidatos. Ao atingir esse número, o cadastro fecha. O estacionamento, gratuito aos doadores, é o subterrâneo – Garagem Clínicas, na Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar.

Para horário de funcionamento e os endereços dos demais postos de coleta no Estado acesse: www.saude.sp.gov.br.

Mais informações no Alô Pró-Sangue: 0800 55 0300.