Diversão garantida com a Honda CBR 1000RR Fireblade

Redução de peso

A CBR 1000RR é a motocicleta esportiva mais leve do mercado, com 15 kg a menos. Tanto o escapamento quanto o motor são feitos em titânio. Essa redução de peso resultou numa melhora na pilotagem, dando melhor equilíbrio, performance e velocidade ao piloto.

Tecnologia

O painel em LCD é digital e bem completo. Exibe informações do computador de bordo, além de informações de todos os controles eletrônicos de assistências presentes na motocicleta. Todos essas informações podem ser ajustadas de acordo com o estilo e preferência do piloto.

A CBR 1000RR Fireblade é pura adrenalina! Seu motor tem 192 cv de potência, 11 cv a mais em relação ao modelo anterior.

Conta ainda com HSTC (Honda Selectable Torque Control), sistema eletrônico que controla e monitora a velocidade e reações do guidão, dando maior segurança e estabilidade ao piloto.

O acelerador eletrônico Throttle by Wire (TBW), torna as acelerações muito mais lineares e precisas, já que todo o mapeamento é configurado pela Unidade da Central Eletrônica e pelo sensor de posicionamento de manopla do acelerador.

Segurança

Quando o assunto é segurança, a Honda não brinca em serviço. A CBR 1000RR Fireblade possui freios ABS de disco duplo na dianteira e simples na traseira, com pinças novas, mais eficientes e leves, com a tecnologia das marcas Brembo.

Uma parceria entre Honda e Öhlins resultou em um conjunto de suspensão muito bem acertada e eficiente. Todo o sistema é ajustado e configurado eletronicamente no próprio painel da motocicleta de acordo com os modos de condução escolhidos. Os ajustes da suspensão podem ser feitos em 6 níveis, sendo 3 manuais e 3 automáticos.

Ficha Técnica

MOTOR

Tipo: DOHC, 4 cilindros, 4 tempos, arrefecimento líquido

Cilindrada: 999,8 cc

Potência máxima: 191,7 cv a 13000 rpm

Torque máximo: 11,82 kgf.m a 11000 rpm

Transmissão: 6 velocidades

Sistema de partida: Elétrico

Diâmetro x Curso: 76,0 x 55,1 mm

Relação de Compressão: 13,0:1

Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica PGM-FI

Combustível: Gasolina

SISTEMA ELÉTRICO

Ignição: Eletrônica

Bateria: 12V – 4,5 Ah

Farol: LED

CAPACIDADES

Tanque de combustível/Reserva: 16,1 litros

Óleo do motor: 3,4 litros

DIMENSÕES

Comprimento: 2065

Largura: 71

Altura: 1125 mm

Distância entre eixos: 1404 mm

Distância mínima do solo: 129 mm

Altura do assento: 834 mm

Peso seco: 177 kg

Preço

A partir de R$ 79.990,00