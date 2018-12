Divergências do mundo moderno

Na sociologia, nas academias, na política, onde as divergências constituem capítulo à parte. Em nossa ainda jovem democracia, até outro dia, víamos essas divergências se convertendo em verdadeiras oportunidades dos mais escusos negócios, como temos observado sistematicamente na grande imprensa, os impensáveis conchavos para a riqueza de nossos representantes.

Nesse novo capítulo que começou a ser escrito, famílias se afastaram, pessoas se enfrentaram em nome de uma esquerda e uma direita nem tão antagônicas assim. Talvez tenha chegado o momento da concordância, do auxílio mútuo, do esforço em prol do progresso do Brasil. A letra do hino talvez acorde o gigante que se revira em seu berço esplêndido, com os pesadelos que nos tem acometido nos últimos anos. Nossa vergonha há de se transformar em nosso orgulho, iluminando o céu de um novo mundo. Força, fé e foco.