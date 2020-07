Disco novo de Rufus Wainwright

Acabou a espera e os fãs podem comemorar. Chega hoje às lojas de todo o planeta (respeitando o distanciamento social) o novo álbum de Rufus Wainwright. “Unfollow The Rules”, BMG, sucede “Take All My Loves: 9 Shakespeare Sonnets”, de 2016, no qual o cantor e compositor musicou sonetos do bardo inglês.