Disco de estreia da The Secret Society

Integram suas fileiras o baixista/vocalista Guto Diaz, o guitarrista Fabiano Cavassin e o batera Orlando Custódio. Entre as principais influências está o australiano Nick Cave, porém o grupo mostra também pitadas de Killing Joke, Siouxsie And The Banshees, The Cure, The Sisters Of Mercy, The Cult, Bauhaus, The Mission e Joy Division.

Disponibilizando clipes e singles regularmente no Youtube e plataformas digitais os curitibanos levaram um ano para finalizar o álbum estreante que, além das mídias sociais, acaba de ser lançado em formato físico. “Rites Of Fire”, (Red Records Music), foi gravado na capital paranaense nos Estúdios Nico’s e The Secret Bunker com produção da própria banda e de Luciano Nunes. São nove faixas nas quais as letras “trazem um caldeirão borbulhante de referências e influências. Temos uma preocupação com a qualidade das canções. É um trabalho que requer atenção nos detalhes durante sua audição, para ser devidamente apreciado”, diz o baixista Guto Diaz.

Um dos destaques é “The Architecture Of Melancholy”, cuja inspiração veio do Cemitério de Modena, obra do arquiteto italiano Aldo Rossi. “A música trata basicamente da morte, traçando um paralelo entre o cemitério dos mortos com suas lápides, túmulos e jazigos e os edifícios dos vivos, onde as pessoas passam boa parte do tempo isoladas e solitárias”, conclui o vocalista.