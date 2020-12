Diferenças indiferentes

Imaginemos uma parede branca, com um faixa de tinta azul em sua extensão. Há uma quantidade de tinta branca e uma quantidade de tinta azul. Agora, com as mesmas quantidades, vamos misturar os dois pigmentos. Obteremos uma parede pintada com um tom quase branco. Racismo incidente e racismo estrutural. É exatamente a questão. É necessário tratar o assunto com a seriedade que ele merece, sem acentuarmos as diferenças, sem pronunciarmos dores que por si são suficientemente lancinantes.

Aqueles que tem o dever de informar, tem o direito de se posicionarem frente uma questão evidente, mas antes têm a obrigação de uma apresentação isenta e fomentar a consciência social sem exaltar ainda mais os já acirrados ânimos.

A essência humana não tem cor, sexo, opção sexual, nacionalidade ou etnia. A ignorância também não.