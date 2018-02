Dicas para preencher um currículo perfeito e aumentar as chances de conseguir uma vaga de emprego

1 – Dados pessoais

No início do documento deve conter informações do profissional, com nome completo, estado civil, idade, endereço, cidade, região, telefone (celular, residencial ou para recados) e e-mail. Não é preciso informar o CEP.

2 – Objetivo

Neste tópico, o profissional precisa escrever de forma direta para que a empresa identifique qual é a posição de interesse. Não é bom que os candidatos não coloquem vários objetivos juntos.

3 – Resumo de qualificações

É importante que este espaço seja aproveitado para dispor informações positivas sobre a carreira a fim de que o recrutador tenha atenção na leitura até o final. Nesse espaço, o o candidato também deve pensar quais habilidades, conhecimentos e experiências que possui seriam positivos para a posição pretendida e assim selecionar o que será colocado num breve resumo.

4 – Formação acadêmica

Neste espaço é onde deverá constar o último grau de escolaridade que possui, seja ele qual for. Quem não tem nível superior deve citar o nível médio, e assim por diante. O profissional que tiver pós-graduação, MBA ou curso técnico deve mencioná-los. A descrição deve ter o nome da instituição, curso e ano ou previsão de término.

5 – Experiência profissional

Se não tiver outras experiências profissionais, é bom citar eventuais trabalhos em empresa júnior ou no centro acadêmico da faculdade, colocando as atribuições e responsabilidades que tinha

6 – Cursos complementares

Cursos de curta duração, extracurriculares e workshops podem ser notificados. Em todos os casos o nome da instituição, mês e ano de início e término e carga horária precisam ser mencionados.

7 – Idiomas

Nesse item a honestidade do candidato é fundamental para que não seja surpreendido em caso de ser selecionado para entrevista. Assim, indicar seu real conhecimento do idioma, e fluência deve ser informada em seu real nível. Se básico, intermediário ou avançado e fluente.

8 – Informática

Importante informar quais os conhecimentos que possui em cada programa de informática e como operacional cada um e em que momento. Se tiver algum curso na área específica pode colocá-lo seguindo o padrão usado nos cursos complementares.

9 – Outras informações

Este espaço é destinado às informações sobre experiências internacionais e trabalhos voluntários. Outras atividades desenvolvidas fora do horário de trabalho podem ser comentadas, desde que tenham relação com o emprego ou destaquem as qualidades do profissional.

10 – O que não colocar