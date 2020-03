Dicas para manter a produtividade durante home office

Quem já faz, tira de letra alguns desafios. Mas para quem encara esse serviço pela primeira vez, separamos algumas dicas para manter a produtividade no trabalho em home office.

A primeira recomendação é escolher um ambiente dentro de casa que reflita seu local de trabalho. Evitar barulho excessivo e muitas distrações é um dos pontos centrais para conseguir manter a produtividade durante o trabalho remoto. É muito mais difícil ter concentração em meio ao incômodo e, principalmente, que disponha dos equipamentos necessários para a realização das atividades diárias.

Mesmo estando em casa, regras devem ser respeitas de ambos os lados. Tanto empregador, como empregado precisam estar alinhados as ideias e ter confiança um ao outro.

Definir uma agenda de trabalho com a equipe também é fundamental. Ela é uma ferramenta importante para o controle de atividades que foram ou devem ser realizadas. Além de orientar a equipe, também pode ser útil para evitar interrupções durante o expediente, que desconcentram os profissionais.

Uma dica importante é evitar trabalhar de pijama. Embora a prática seja comum, trabalhar com roupa de dormir condiciona o cérebro a diminuir o ritmo das atividades. O conforto extra pode deixar o profissional mais lento, o que abre brechas para a distração. O mais indicado é prosseguir com a rotina do trabalho presencial.

Por fim, deve-se cumprir com o horário de trabalho. É importante delimitar um horário de trabalho e segui-lo corretamente para evitar queda de produtividade e acúmulo de tarefas.