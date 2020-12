Dicas para finalizar o ano e começar 2021 com mais saúde

Segundo a médica clínica geral, Márcia Simões, atitudes simples conseguem transformar a saúde em poucas semanas, além garantir o bem-estar mental. “Mesmo que o ano esteja no fim, ainda dá tempo de colocar aquele plano em ação, e começar 2021 com novos hábitos para manter a saúde mental e física em dia”, afirma. Confira:

Exames em dia

É indicado fazer seus exames de sangue anualmente, para verificar se há algum déficit ou excesso de substâncias no organismo. Além disso, outros exames, como o Papanicolau, para mulheres, e exame de próstata, para os homens acima de 50 anos, são essenciais para um controle anula da saúde;

Exercite-se

Há quem diga que não sobra tempo ou que não sabe qual exercício praticar, mas uma caminhada de 40 minutos, pelo menos, quatro vezes por semana, já garante uma maior circulação, melhor funcionamento dos pulmões e a produção de endorfina, que ajuda a afastar as doenças mentais;

Alimentação balanceada

A dica é consumir alimentos frescos, priorizar o consumo de verduras, frutas e evitar os processados. Se possível, consuma alimentos orgânicos, pois os agrotóxicos intoxicam o corpo e favorecem o aparecimento de doenças;

Controle o peso

A obesidade está ligada a doenças como hipertensão, diabetes, colesterol e doenças respiratórias, controlar massa magra e gordura é ideal para manter a saúde em dia;

Saúde mental

Priorize uma boa noite de sono, tenha uma rotina organizada e planeje a sua semana. Pesquisa realizada pela instituição de saúde pública do Reino Unido, Royal Society for Public Health, e do Movimento de Saúde Jovem, mostra que o compartilhamento excessivo de fotos no Instagram influencia negativamente a autoimagem, prejudica o sono e aumento o medo de não estar vivendo tudo o que a vida tem para oferecer. Então, priorize a realidade, deixe o celular de lado um pouco e invista em uma boa leitura, medite com frequencia e mantenha os pensamentos positivos.

Segundo a médica, mudar exige disciplina e orientação. “Visite o médico pelo menos uma vez ao ano e se não conseguir transformar as metas em ação, procure ajuda, seja do psicólogo, do nutricionista, do educador físico. A saúde precisar ser prioridade!”, afirma Márcia.