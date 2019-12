Dicas para driblar dificuldades financeiras e reinventar o negócio

Com o aumento crescente de empresários endividados, Shane Young, que é Cofundador e CEO do Grupo Velocity, empresa do segmento de health e wellness, destaca algumas dicas importantes para lidar com os contratempos do seu negócio. Confira abaixo:

– É muito importante ter um controle financeiro bem profundo a respeito do seu negócio. Fluxo de caixa e um DRE bem desenvolvidos são os relatórios mais importantes para você conseguir manter e entender sobre a “saúde” da sua empresa;

– Ouça o que seus funcionários e clientes têm a dizer. Muitos profissionais querem continuar empurrando uma estratégia que talvez não seja a correta. É muito importante escutarmos aquelas pessoas que estão à frente do negócio, ou seja, os colaboradores, mas também quem está utilizando nossos serviços ou produtos, que são os clientes. Eles são essenciais para sabermos se existe um problema ou não;

– Não olhe para concorrência, mas esteja atualizado a respeito dos mercados lá fora e as novas tendências de mercado. Quando você está fixado no seu concorrente, você perde tempo em focar na sua própria empresa. E com isso, você também não desenvolve o seu diferencial, que é o que de fato te colocara à frente dos demais. É importante estar evoluindo sempre, buscando uma novidade, de olho em mercados diferentes, mercados de fora e nas novas tendências do mercado;

– Não tenha medo de arriscar, mas sempre valide o que vai fazer antes. Muitas vezes precisamos arriscar para evoluir, mas com a consciência que é necessário ter cautela. Faça testes antes de lançar aos seus clientes. Não há nada pior do que lançar uma nova campanha, produto ou serviço, sem validar com antecedência e depois ter de tirar o produto de circulação.