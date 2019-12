Dicas para dar a volta por cima em 2020

Segundo a psicóloga Elaine Di Sarno, para entrar em 2020 com o pé direito, o primeiro passo é mudar seu comportamento e sua visão perante à vida. A profissional destaca alguns pontos que podem ajudar. “Algumas pessoas que já conseguiram atingir um bom nível de autoconhecimento e levam suas vidas apoiadas em seus valores, é mais fácil lidar com as incertezas do destino. Mas para quem não chegou neste nível, o importante agora é arregaçar as mangas e correr atrás do prejuízo. Comece a identificar suas prioridades, aquilo que realmente importa para você. E não me refiro apenas a coisas materiais, mas aos valores que você pretende seguir e que poderão refletir positivamente ou negativamente em sua vida, dependendo das suas escolhas”, ressalta Elaine.

A psicólogo ressalta enxergar oportunidades em meio a crises. “Muitas pessoas encaram as mudanças como algo ruim, pois se sentem fora da zona de conforto. No entanto, outras pessoas aproveitam estes momentos para inovar. Se você perdeu o emprego, por que não tirar da gaveta aquele projeto dos seus sonhos que estava à espera de uma oportunidade para ser executado? A vida tem imprevistos o tempo todo, e você deve ter um plano B para quando eles surgirem”, lembra a profissional.

Por fim, oriente seguir suas mudanças internas. “Muitas vezes, é preciso ‘abandonar’ a vida que havíamos planejado, pois já não somos mais as mesmas pessoas. Para conseguir o que se quer, é preciso ter foco, determinação e não deixar que as dificuldades te façam desistir”, finaliza Elaine Di Sarno.