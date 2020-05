Dicas evitam óculos embaçado durante uso de máscara

Diante disso, a médica oftalmologista Keila Cristina Prado traz dicas práticas para manter o uso dos dois itens. “O ideal é fixar a máscara de forma que o ar não escape”, orienta.

Confira as dicas

Fita dupla face – Com uma fita dupla face, colocar a fica para aderir a máscara ao nariz em três a quatro pontos. Antes de colocar a fita, deve limpar a pele para retirar a oleosidade, coloca a fita em locais evitando que o ar ultrapasse pela parte superior.

Guardanapo de papel – Use um pedaço de guardanapo, ideal que seja o mais macio possível. Dobre pouco menos da metade e coloque por dentro da máscara, na parte onde encaixa o nariz. Importante ficar bem firme no nariz.

Sabão seco – Com um sabão seco e um paninho de microfibra, aplique o sabão seco nas lentes, depois passe o pano de microfibra até tirar o excesso e ficar transparente. Basta ajustar os óculos com a máscara, de preferente com as lentes por dentro.

Higienização dos óculos – Produtos à base de álcool devem ser evitados tanto nas lentes como na armação, pois pode danificar a longo prazo. Água na temperatura ambiente e sabão neutro são ideias para a higienização.