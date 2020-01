Dias Toffoli volta atrás e reduz valor do Dpvat

Existia um imbróglio sobre o valor a ser cobrado, mas a nova decisão do STF tem efeito imediato.

Com a reconsideração do ministro Toffoli, o preço pago pelo seguro cai. “O valor do seguro passa a ser de R$ 5,21 para carros de passeio e táxis e R$ 12,25 para motos, o que representa uma redução de 68% e 86%, respectivamente, em relação a 2019”, de acordo com a AGU.

Os proprietários que já pagaram o Dpvat no valor maior terão a restituição da diferença, com procedimento divulgado até sexta-feira, 10. Segundo a Seguradora Líder, que administra o seguro obrigatório, o site com a emissão das guias de pagamento será atualizado para os novos valores.

Com informações da Agência Brasil