Dia Mundial do Fusca: Estado de SP tem 827.234 exemplares, segundo Detran.SP

No sistema do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP), consta 827.234 unidades do modelo registrados no Estado. Destes, 6.430 têm a cobiçada placa preta, para colecionadores —ainda mantêm boa parte das características originais. É o modelo mais colecionado no Estado.

O “besouro” foi criado pelo alemão Ferdinand Porsche —o mesmo da marca de esportivos. Lançado em 1935, foi chamado de Volkswagen, ou carro do povo. Logo ganhou o mundo, fazendo história em muitos países com nomes ou apelidos como Beetle, Bug, Käfer, Type 1, Carocha, Coccinelle, Escarabajo, Maggiolino…

Foi o Fusca (chamado de Volkswagen Sedan) que, em 1953, deu início à história da Volkswagen no Brasil. Naquele ano começou a montagem, na capital paulista, de modelos com peças importadas da Alemanha.

A fabricação brasileira começou em 1959 e foi até 1986. De seu projeto, surgiram ainda outros sucessos, como a Brasília e a Variant. Em 1993, o Fusca voltou à linha de produção, a pedido do então presidente Itamar Franco. A nova fase durou até 1996. Houve até uma última versão, a Série Ouro, que teve apenas 1.500 unidades.

No Brasil, foram fabricados 3,3 milhões de Fuscas. No mundo todo, a produção foi de mais de 21,5 milhões de unidades. Ainda hoje, o “besouro” está entre os modelos mais fabricados de todos os tempos, seja no Brasil ou no planeta.

Neste Dia Mundial do Fusca, uma campanha nas redes sociais pede aos fãs que usem a hashtag #worldbeetleday2018 em seus posts. No Brasil, existe ainda o Dia Nacional do Fusca: 21 de janeiro.

AS CIDADES COM MAIS REGISTROS 1 São Paulo 257.408 2 Campinas 19.713 3 Santo André 18.232 4 São Bernardo do Campo 17.624 5 Guarulhos 16.001 6 Sorocaba 11.332 7 Ribeirão Preto 10.143 8 São José dos Campos 9.866 9 Osasco 9.390 10 São José do Rio Preto 7.869 11 Jundiaí 7.821 12 Piracicaba 7.599 13 Mauá 7.378 14 Mogi das Cruzes 7.209 15 Bauru 6.151 16 Santos 6.126 17 Taubaté 5.823 18 Franca 5.669 19 São Carlos 5.111 20 Diadema 4.711 21 Limeira 4.689 22 São Caetano do Sul 4.439 23 Carapicuíba 4.329 24 Bragança Paulista 4.278 25 Marília 4.070 26 Rio Claro 3.962 27 Presidente Prudente 3.960 28 Araraquara 3.945 29 Suzano 3.855 30 Cotia 3.484