Dia dos Namorados: O presente do seu amor está na Morena’s Flores

A loja dispõe de uma variedade de produtos votada para a data temática. “Temos tudo o que precisa para presentear o amor da sua vida. Temos buquês de rosas, pelúcias importadas, chocolates finos, cestas de café da manhã e muito mais”, disse a proprietária Noemi.

Há 6 anos servindo com qualidade, atendimento de excelência e produtos incomparáveis, a Morena’s Flores está preparada para receber seus clientes e deixá-los satisfeitos. “Venha conhecer nossa loja que esta recheada de presentes para você agradar a pessoa amada. Seja namorado, seja casado ou parceiros, temos o presente certo para você”, destacou Noemi.

Um diferencial da loja é o atendimento pelo WhatsApp permitindo compras e encomendas sem que a pessoa saia de casa. Basta mandar sua mensagem para o nº (11) 96019-9507 ou ligar para (11) 4445-7656.

Mas se preferir, pode fazer uma visita na loja física que fica na Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, nº 2042, no Serpa, em Caieiras. Para a comodidade do cliente, a Morena’s Flores conta com vagas de estacionamento no Posto Shell, ao lado do McDonald’s.

Nesta semana que abrange o Dia dos Namoradores o horário de funcionamento será de segunda-feira, 10, das 9 às 22 horas, na terça-feira, 11, das 7 a 1 da manhã do dia seguinte, e na quarta-feira, 12, das 8 a meia noite.