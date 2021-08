Dia do Psicólogo: A saúde mental não pode ser ignorada

Especialista em terapia cognitiva comportamental, a psicóloga clínica Cristiane Mota Domanico, que atende em Jundiaí e região, esclarece questões relacionadas à atividade que exerce e fala dos tempos atuais que exige cada vez mais a atuação deste profissional.

Regional News – O que é um Psicólogo?

Cristiane Domanico – Psicólogo é um profissional que estuda os fenômenos psíquicos e os comportamentos dos seus pacientes, buscando entender pela análise de atitudes, ideias, emoções e sentimentos dos mesmos suas funções mentais. Através de métodos científicos, elaboramos um plano de tratamento, visando atuar no tratamento na prevenção de doenças mentais e melhorar sua qualidade de vida.

RN – Qual o papel do Psicólogo?

CD – Um dos principais papéis do Psicólogo é auxiliar a pessoa a se compreender, podendo trabalhar a relação com sua história, suas dificuldades, suas angustias, suas expectativas para o futuro, bem como suas relações sociais. Contudo, deve-se frisar que tal compreensão partirá do paciente, cabendo ao psicólogo o papel de mediador desse processo.

RN – Qual é a importância do tratamento psicológico?

CD – O atendimento psicológico tem a finalidade de tratar questões de cada pessoa em sua singularidade, assuntos relacionados a seus sentimentos, acontecimentos de sua vida cotidiana, de seu passado, presente e futuro.

RN – Em que momento ou situação o psicólogo é indicado?

CD – São inúmeras dificuldades que podem ocorrer ao longo da vida de um ser humano. O atendimento psicológico pode auxiliar em situações de tristeza, ansiedade, depressão, raiva, angústia, desânimo, procrastinação, medos, inseguranças, alterações de humor, dificuldades nos relacionamentos, timidez, compulsão por comida, bebida ou drogas, sensação de estar sendo perseguido, momentos de luto, divórcio, desemprego, entre outros. Lembrando que o atendimento psicológico é válido para todas as idades.

RN – Quais as patologias mais evidentes da atualidade?

CD – Transtorno de ansiedade; depressão; anorexia nervosa; transtorno obsessivo compulsivo e transtorno bipolar;

RN – Qual a importância do psicólogo na pandemia?

CD – Acredito que seja fundamental, pois a pandemia e o isolamento afastaram as pessoas das suas redes sociais de apoio (família, amigo, trabalho, lazer etc) e os laços afetivos, importantíssimos para uma boa qualidade de vida e saúde mental. Assim, sendo evidente que foi muito prejudicado e que cada vez mais têm surgido transtornos mentais na população e com isso, o papel do psicólogo tem se destacado positivamente.

RN – Quais são as dicas para encarar a pandemia, o desemprego, enfim, o que a maioria das pessoas enfrenta hoje?

CD – Penso que qualquer crise que provoca desemprego abala todo o sistema psicossocial da pessoa. Em tempos “normais”, ficar desempregado já causa um grande trauma. Com a Covid-19, esses efeitos tomam uma proporção ainda maior. Os prejuízos não são apenas financeiros. O mais importante é desenvolver a atitude de colocar-se aberto e disposto a experimentar novas formas de trabalho. Procure encarar a pandemia como um fenômeno que está fora de seu controle, e olhe a realidade com lucidez, otimismo e maturidade. Apesar do sofrimento da perda, busque enxergar as oportunidades que podem advir desse momento.

Agradecimento

“A psicologia é uma profissão que tenho a honra e o privilégio de estar exercendo com toda a ética e amor possível. Nem sempre é fácil, são horas cansativas de trabalho, mas que são muito bem recompensadas pelo olhar dos nossos pacientes, que fazem nos sentir como parte transformadora desse mundo”.

Parabéns aos colegas de profissão. Feliz Dia do Psicólogo!

Cristiane Mota Domanico, 41 anos, é formada em Psicologia pela UNIP – Universidade Paulista, em 2007; especialista em Terapia Cognitiva – CETCC Comportamental/SP e em Psicopatologia pelo IPQ-USP. Seu atendimento clínico é focado em adolescente e adulto. Conheça mais sobre o trabalho dela pelo Instagram @psicristianedomanico.