Dia do Professor é mais que uma data

Nenhum outro país celebra o 15 de outubro como Dia do Professor. Mundialmente estabelecida como 5 de outubro, a data foi definida no Brasil por um decreto de D. Pedro I em 1827, como forma de estabelecer os preceitos básicos do ensino elementar no país. Assim, esta é uma data que já traz na sua essência uma reflexão: a luta pelos direitos assegurados na Educação.