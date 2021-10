Dia do Dentista: tratamento é essencial mesmo na pandemia

Uma pesquisa realizada com mais de 330 mil dentistas brasileiros apontou que o número de consultas odontológicas no Brasil registrou queda desde o início da pandemia do coronavírus. No mesmo estudo, foi apontado que os pacientes só procuraram os dentistas quando o caso era urgente.

Dr. Luiz Eduardo de Abreu, especialista em implantes e periodontia, disse ter sentido os impactos, mas revela que continuou trabalhando seguindo toda orientação do protocolo de segurança da Covid. “Os clientes se afastaram com medo de ficarem à exposição do vírus, mas aos poucos conseguimos contornar essa situação. Isso já era esperado mesmo com todo cuidado que tivemos no período”, disse.

Como a pandemia ainda não acabou, o profissional alerta para a necessidade da população continuar visitando o dentista regularmente e seguindo com os tratamentos odontológicos. “Deixar os cuidados com a saúde bucal pode ser extremamente prejudicial para o organismo”, relata Dr. Luiz.

O dentista finaliza orientando sobre a importância de manter hábitos relacionados a saúde bucal. “O ideal é que a pessoa escove os dentes e, principalmente a língua, três vezes ao dia, e fazer uso de enxaguatórios bucais com frequência”, mencionou.