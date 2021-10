Dia do Dentista: escovação noturna é a mais eficaz

O Dia do Dentista Brasileiro, celebrado em 25 de outubro, é uma data para especialistas reforçarem a necessidade de se ter cuidado com a dentição. A última escovação do dia com o uso de creme dental, por exemplo, apresenta bons resultados na redução de cáries, segundo estudos realizado pelo Laboratório de Bioquímica Oral da Faculdade de Odontologia de Piracicaba-Unicamp.