Dia de São Come e São Damião, tradição de gerações

Por falar em tradição, muitas famílias mantêm a tradição viva e envolvem os mais novos na prática que vem de gerações. Por falar nisso, você sabe como surgiu esse costume? Tem ideia de quem foram esses santos para quem tantas pessoas fazem promessas?

Agnaldo Cuoco Portugal, professor do Departamento de Filosofia da UnB, Universidade de Brasília, revela que, na religião católica, Cosme e Damião eram dois irmãos gêmeos, considerados curandeiros. Para os católicos, são os padroeiros dos farmacêuticos.

Segundo o catolicismo, a ligação entre os irmãos e as crianças ou a distribuição de doces, surgiu com uma prática em que os escravos fizeram de Cosme e Damião a orixás da umbanda e do candomblé: os Ibejis, filhos gêmeos de Xangô e Iansã.

De acordo como Portugal, havia muita repressão na época da escravidão no Brasil aos cultos africanos, os negros precisavam adorar suas divindades sempre associando a algum santo católico. E foi isso que aconteceu com são Cosme e são Damião. “Muitos dos nossos costumes hoje têm relação com a religião, que é um traço muito marcante no Brasil. Locais sagrados, festas e tradições estão sempre muito ligadas a uma história religiosa”, explicou.

Com o passar dos anos, o festejo ao distribuir doces às crianças, deixou de ser ligada apenas à religião e acabou se expandido à população de maneira geral. Dessa forma, acabou desvinculando um pouco do âmbito apenas religioso e se tornou, há muitos anos, uma tradição.

