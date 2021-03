Dia da Mulher, reconhecimento mais que merecido

A rotina da mulher é um grande quebra-cabeça com uma quantidade incrível de peças. E encontrar tempo, disposição e flexibilidade para conciliar e executar todas as suas responsabilidades não é uma tarefa fácil. Cuidar da casa, dar atenção aos filhos, dedicar-se ao marido, investir em uma carreira de sucesso, manter-se bonita e atraente… Realizar essas e outras atividades é um constante desafio. Porém, é um desafio que ela consegue superar, dia após dia, e com brilhantismo.