Dia da Mulher: Elas comandam e fazem a diferença

A pasta é uma das que mais conta com serviços essenciais ao cidadão e exige muita dedicação, algo que não falta para Isabel, que se inspirou na mãe para alcançar seus objetivos na vida. “Ser mulher frente a uma secretaria tem seus desafios, principalmente quando envolve cálculos de projetos de construção, já que minha formação é em humanas. Mas é muito gratificante por se tratar de uma pasta que trabalha com a pessoa em vulnerabilidade, que dispõe do atendimento em sua totalidade, abrangendo todas as áreas que uma família necessita”, falou Isabel, se referindo aos serviços prestados que inclui o Cras, Creas, CCI, CDI, Bolsa Família, Abrigo Municipal e Conselho Tutelar.

De acordo com a secretária, são programas que demandam muita habilidade para conduzir. “Pelos serviços executados pode se ter a visão que a Secretaria do Desenvolvimento trabalha com todas as faixas etárias e nos mais complexos casos familiares. Somos nós que entramos dentro das casas para fazer acompanhamento de caso, muitas vezes nos envolvemos emocionalmente, mas nessas horas que a ética profissional precisa falar mais alto. Os desafios são diários, porém as conquistas me mostram que estou no caminho certo”, revelou.

Segundo Isabel, o fato de ser mulher também ajuda lidar com determinadas questões. “Posso dizer que as mulheres têm a tendência de ver as situações olhando com os olhos do coração, principalmente quando envolve crianças em risco. Isso ajuda em alguns direcionamentos”, declarou.

Sobre as mulheres com cargos de liderança, ela que comando um time de 98 colaboradores em sete setores da secretaria, faz questão de destacar o merecimento. “Todas as mulheres que ocupam um cargo de destaque é porque lutaram, se prepararam, foram em busca de um sonho, muitas vezes sem serem compreendidas. Eu comecei a estudar com 47 anos, me dediquei a casa, marido, filhos, mas faltava algo para que eu pudesse me realizar como profissional, fiz a faculdade de Serviço Social, em seguida Gestão Pública, onde me realizo fazendo o que eu mais gosto que é trabalhar com as famílias, encaminhando para cursos de geração de emprego e renda para que consigam sair da vulnerabilidade social”, pontuou.

Mostrando que todas são capazes ele pede que a mulheres não deixem de sonhar e lutem por seu espaço. “Não deixem de lutar e acreditem em seus sonhos. Não se frustrem frente aos empecilhos e busquem posição de igualdade. Anos atrás era mais difícil, contudo isso mudou e hoje vemos mulheres operando máquinas pesadas, dirigindo caminhão e ônibus, profissões antes direcionada aos homens. Até presidente da república já tivemos uma mulher e com diferença que fazemos isso com dupla jornada, porque muitas são mães em tempo integral, por esse motivo merecemos essa posição de igualdade”, destacou, lembrando que na região a prefeita de Francisco Morato, Renata Sene, que também é Assistente Social, conta com sua admiração.

Como nem tudo são flores na profissão e na vida, ela revela um fato que exigiu muito jogo de cintura. “Ao lado de minha equipe, precisei tirar dos braços da mãe uma bebê de 8 meses que iriamos levar para o abrigo. Por ser mulher e também mãe pude sentir a dor dela. No entanto, com palavras de carinho conseguimos fazê-la entender que seria melhor assim. Isso foi marcante em minha vida”, contou.

Isabel Zinni encerrou a entrevista fazendo uma homenagem a todas as mulheres: “Ninguém nasce mulher, torna se mulher, sabe como? Não fugindo das dificuldades que a vida nos impõe, superando obstáculos, vivendo a cada dia com a esperança de dias melhores, amando os outros, mas não esquecendo do amor próprio. Feliz dia da mulher para todas nós”.