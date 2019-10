Dia da Beleza marca a programação do Outubro Rosa em Caieiras

O objetivo do evento é melhorar a autoestima e atrair as mulheres para os atendimentos preventivos ao câncer de mama.

O Prefeito Gersinho Romero e o vice Adriano Sopó vêm dando bastante atenção à prevenção do câncer de mama, com o intuito de conscientizar a população sobre o câncer e a importância do diagnóstico precoce.

Na próxima terça-feira, 15, a UBS do Vera Tereza receberá o “Dia da Beleza” e no dia 21 de outubro será a vez da UBS do Jardim Nova Era. O evento acontece das 9 às 12 horas e é aberto a todos.