Dia D contra a gripe é neste sábado em Caieiras

O Dia D contra a gripe em Caieiras será no sábado, 4. A ação coordenada pela Secretaria de Saúde acontece das 8h às 17 horas no CIAS e nos postos de saúde do Vera Tereza, Nova Era, Laranjeiras, Vila Rosina, Jardim Marcelino, Calcárea e Santa Inês. Para os pacientes acamados, a prefeitura vai disponibilização a imunização por meio do Serviço de Atendimento Domiciliar.