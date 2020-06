Dexametasona apresenta resultados iniciais positivos

Em entrevista coletiva, o diretor-geral da OMS, Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebrou a notícia. Ele disse que o medicamento, “um esteroide comum”, mostrou efeito benéfico em pacientes graves com a doença, no estudo britânico.

Ghebreyesus disse que, de acordo com conclusões preliminares compartilhadas com a OMS, para pacientes que estavam no oxigênio apenas, o tratamento reduziu a mortalidade em cerca de um quinto. Para aqueles que já estavam com respirador, a mortalidade caiu em um terço.

“A dexametasona, porém, não mostrou efeito benéfico para aqueles com sintomas mais leves da doença, que não precisavam de apoio respiratório”, explicou, dizendo que ainda são necessárias mais terapias que possam ser usadas para enfrentar o vírus, inclusive para aqueles com sintomas leves.